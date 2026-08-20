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Locales comerciales en venta en Kostrzyn, Polonia

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Propiedad comercial 49 m² en Kostrzyn, Polonia
Propiedad comercial 49 m²
Kostrzyn, Polonia
Habitaciones 2
Área 49 m²
Le recomiendo un apartamento asequible, en una zona tranquila, dándole la oportunidad de org…
$80 818
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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