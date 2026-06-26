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Casas del mar en Venta en Konstancin Jeziorna, Polonia

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Casa 9 habitaciones en Konstancin Jeziorna, Polonia
Casa 9 habitaciones
Konstancin Jeziorna, Polonia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Número de plantas 2
Gaia Park Housing Estate – un lugar donde la naturaleza marca el ritmo. Konstancin-Jeziorna…
$1,07M
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