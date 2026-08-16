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Casas con Jardín en Venta en Konstancin Jeziorna, Polonia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Konstancin Jeziorna, Polonia
Casa 5 habitaciones
Konstancin Jeziorna, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Número de plantas 3
Presentamos una espaciosa casa pareada (unidad 12.1C15) con una superficie total de 246,86 m…
$655,806
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Agencia
Varem Estate Sp. z o.o.
Idiomas hablados
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