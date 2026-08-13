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Apartamentos en venta en Kolno County, Polonia

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Apartamento en Pachuczyn, Polonia
Apartamento
Pachuczyn, Polonia
Área 220 m²
Casa de ladrillo rojo en el pueblo – con jardín – pueblo Czernice, gm. Árbol
$34,875
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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