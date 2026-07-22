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Propiedades residenciales en venta en Klecko, Polonia

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Apartamento 2 habitaciones en Klecko, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Klecko, Polonia
Habitaciones 2
Área 57 m²
¿Buscas un apartamento cómodo para ti o una cierta inversión? ¡Esta oferta cumplirá tus expe…
$80,365
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Zaitseva Estates
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Apartamento en Klecko, Polonia
Apartamento
Klecko, Polonia
Área 8 500 m²
En venta, una finca de 8.500 m2 ubicada en Kłeck (Condado de Gniezno) cubierta por el Plan L…
$764,131
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