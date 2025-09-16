Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Jędrzejów County
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Jedrzejow County, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 17 habitaciones en Sedziszow, Polonia
Villa 17 habitaciones
Sedziszow, Polonia
Habitaciones 17
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Jedrzejow County, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir