  2. Polonia
  3. Grójec County
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Grojec County, Polonia

2 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 2
Un proyecto íntimo - tres segmentos - Último SEGMENTO AVAILABLEEl segmento consta de un saló…
$184,098
Dúplex 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 2
NEW INVESTMENT - 3 SEGMENTOS - 5 min de GrójecINVITE - estamos empezando una inversión íntim…
$142,073
Parámetros de las propiedades en Grojec County, Polonia

