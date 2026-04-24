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Apartamentos con Jardín en venta en Grojec County, Polonia

gmina Grojec
5
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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/2
LE DAMOS LA BIENVENIDA: estamos iniciando una urbanización con solo tres unidades: dos nivel…
$142,073
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Parámetros de las propiedades en Grojec County, Polonia

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