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Apartamentos en venta en Grojec County, Polonia

gmina Grojec
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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
Vamos a sacarlo – la próxima fase de un desarrollo innato justo fuera de GRÓJEC.GŁUCHÓW III …
$130,203
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Apartamento 2 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/1
Vamos a sacarlo – la próxima fase de un tratamiento de incomodidad extraño.GŁUCHÓW III RESID…
$105,721
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2/1
NUEVA INVERSIÓN - 3 SEGMENTOS - A 5 min de Grójec, cerca de Varsovia BIENVENIDOS - comenza…
$142,073
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Apartamento 3 habitaciones en Szczesna, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Szczesna, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 1
NEW PROJECT - FACILITY-FREE flats in a cosy investment - 5 min. from Grójec - GŁUCHÓW, UL. P…
$101,766
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Gluchow, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Gluchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/2
LE DAMOS LA BIENVENIDA: estamos iniciando una urbanización con solo tres unidades: dos nivel…
$142,073
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Parámetros de las propiedades en Grojec County, Polonia

con Jardín
Baratos
De lujo
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