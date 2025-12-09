Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Grodzisk Mazowiecki
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Grodzisk Mazowiecki, Polonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 300 m² en Grodzisk Mazowiecki, Polonia
Propiedad comercial 300 m²
Grodzisk Mazowiecki, Polonia
Área 300 m²
Piso 1
Turnkey Auto & Truck Workshop – Espacio industrial para alquilerPrecio: 15.000 PLN (50 PLN/m…
$4,072
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
