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Villas con Jardín en venta en Grodzisk Mazowiecki County, Polonia

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Villa 5 habitaciones en Grady, Polonia
Villa 5 habitaciones
Grady, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
El tema de la oferta es una moderna y unifamiliar situada en el tranquilo y dinámico pueblo …
$365,939
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