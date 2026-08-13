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Apartamentos en venta en Goldap County, Polonia

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Apartamento en Babki, Polonia
Apartamento
Babki, Polonia
Área 103 m²
Le invito a familiarizarse con la oferta de una casa de planta baja en el edificio gemelo si…
$268,108
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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