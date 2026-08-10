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Casas en Venta en gmina Ostrow Wielkopolski, Polonia

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Casa en Karski, Polonia
Casa
Karski, Polonia
Área 453 m²
MODERN HOUSE with TArasAMIGreen roof TEN Modern technologies TEN High standard TEN Large fen…
$942,082
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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