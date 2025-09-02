Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Dębica County
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Debica County, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Jodlowa, Polonia
Casa 4 habitaciones
Jodlowa, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/2
Esta finca, situada en el barrio de casas de bodas prósperas, es una oportunidad de inversió…
$149,180
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Debica County, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir