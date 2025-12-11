Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Czerniejewo
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Czerniejewo, Polonia

Tienda 3 348 m² en Czerniejewo, Polonia
Tienda 3 348 m²
Czerniejewo, Polonia
Área 3 348 m²
Recomiendo la venta de una propiedad construida en dos salones, un almacén con una sala de o…
$551,238
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
