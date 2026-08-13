Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Brodnica County
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Brodnica County, Polonia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Brodnica, Polonia
Casa
Brodnica, Polonia
Área 100 m²
Casa para la renovación con una gran parcela de 1100 m2 Brodnica k. Mosina Potencial por su …
$67,094
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Brodnica County, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir