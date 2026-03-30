Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Blonie
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Blonie, Polonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 485 m² en Blonie, Polonia
Propiedad comercial 485 m²
Blonie, Polonia
Habitaciones 10
Área 485 m²
Número de plantas 2
Venta edificio de oficinas con una superficie total de 485,5 m2, adecuado para pequeña produ…
$723,840
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir