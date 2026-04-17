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Adosados en Venta en Bialystok County, Polonia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 2
$180,627
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