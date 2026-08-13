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Apartamentos en venta en Bartoszyce County, Polonia

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Apartamento 2 habitaciones en gmina Bartoszyce, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
gmina Bartoszyce, Polonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
¿Buscas un apartamento que quieras renovar bajo ti mismo? garaje adicional, sótano y habitac…
$64,142
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Agencia
Zaitseva Estates
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