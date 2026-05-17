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Apartamentos con Terraza en venta en Distrito de Panamá, Panamá

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Apartamento 2 habitaciones en Calidonia, Panamá
Apartamento 2 habitaciones
Calidonia, Panamá
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 5/14
Turnkey 1+1 apartamento con una superficie de 46.96 metros cuadrados en la 5a planta en un c…
$163,000
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Parámetros de las propiedades en Distrito de Panamá, Panamá

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