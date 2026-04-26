Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Panamá
  3. Distrito de Chame
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Distrito de Chame, Panamá

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 600 m² en Punta Chame, Panamá
UP UP
Hotel 600 m²
Punta Chame, Panamá
Área 600 m²
Número de plantas 2
Una parcela de 2523 m2 rodeada de una cerca de estilo colonial. Hay dos estructuras separada…
$950,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Español, Français
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir