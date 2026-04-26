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Propiedades residenciales en venta en Mardan Division, Pakistán

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Maini, Pakistán
Casa 6 habitaciones
Maini, Pakistán
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 388 m²
Número de plantas 3
En una zona tranquila de Budva, a 1,5 km del centro de la ciudad, un hermoso tenedor con imp…
$838,194
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