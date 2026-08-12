Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Muscat Province
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Muscat Province, Omán

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Mascate, Omán
UP UP
Casa de campo
Mascate, Omán
Villa frente al mar en Omán — De $350.000Una inversión en bienes raíces frente al mar con un…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Muscat Province, Omán

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir