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Estudios en venta en Dhofar, Omán

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Estudio 1 habitación en Dhofar, Omán
Estudio 1 habitación
Dhofar, Omán
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/4
Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directam…
$149,800
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Parámetros de las propiedades en Dhofar, Omán

con Jardín
con Piscina
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