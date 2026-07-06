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Propiedades residenciales en venta en Trondelag, Noruega

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1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Oppdal, Noruega
Casa de campo 4 habitaciones
Oppdal, Noruega
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
Exclusiva casa de montaña con vistas panorámicas en Oppdal (Norwegen)En venta, una atractiva…
$533,471
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