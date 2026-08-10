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Villas con piscina en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Residencia Royal Sun Elite Silencio 3+1 Villa 🌴Venta: una amplia villa de 3+1 en el complejo…
$290,608
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Residencia de Perla de Mar de 2-Storey 3+1 - Sólo 400m del Mar 🌊🏡Una acogedora villa indepen…
$383,426
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Espaciosa Corner 3+1 Villa en Sea Pearl Residence - Cerca de la piscina y el mar 🌊🏡Una hermo…
$398,763
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