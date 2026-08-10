Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Trikomo
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Piscina

Estudios con piscina en venta en Trikomo, Chipre del Norte

;
Estudio Borrar
Eliminar
45 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Estudio con Niche Durmiente y Vista de Piscina en Caesar Resort III 🌴🏊Un elegante apartament…
$87,537
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/11
Un acogedor apartamento estudio está disponible para la venta en Caesar Resort, Aspasianus B…
$60,260
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 6
Apartamento estudio completamente amueblado en Caesar Resort — Long Beach 🌊Un acogedor apart…
$73,746
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 9
Acogedor estudio en el noveno piso — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Un luminoso y acogedor a…
$70,255
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Cozy Studio Sólo 5 minutos de Long Beach 🌴🌊Apartamento en venta en el Royal Sun Residence co…
$72,105
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Designer Studio en Caesar Resort II — Listo para entrar 🌴✨Un elegante apartamento estudio es…
$62,682
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$75,898
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 9/17
Apartamento estudio de 9a planta con vista al mar - Riverside Life, Long Beach 🌊Este apartam…
$103,896
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 6/12
Diseñador 0+1 Apartamento en Caesar Resort & SPA, Long Beach AreaElegante apartamento modern…
$64,442
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
Estudio amueblado en Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento estudio …
$85,549
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1
Estudio en venta en Caesar Resort — Block Aspasianus (Caesar III) 🌊✨Un acogedor apartamento …
$62,529
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1
Apartamento estudio en Caesar Resort II — Gran valor cerca de Long Beach 🌴☀️Un luminoso apar…
$61,705
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6/11
Furnished Studio for Sale in Caesar Resort, Phase 3, Gallus House, Iskele Floor: 6 of …
$64,277
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estudio listo con Niche Durmiente & Panteón View — Caesar Resort III 🌊🏖Un estudio elegante c…
$142,793
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/4
Un apartamento estudio está en venta en el complejo Royal Sun, Iskele.Vista: con vistas a la…
$70,697
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/13
Situado en la zona de Iskele Long Beach, el proyecto Bellagio es uno de los notables proyect…
$127,385
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 22/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$150,465
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/17
Riverside Life ¦ River Corner Block ← 1+0🌴Venta: estudio con vista a la piscina en Riverside…
$103,896
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1
Estudio con zona de descanso separada — Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖Se ofrece un estudio …
$77,811
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4
Fully Furnished Studio at an Exceptional Price in Caesar Resort III 🌴✨ A bright and fully…
$56,750
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$81,791
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 6
Bright Studio con balcón — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Un luminoso apartamento estudio e…
$65,397
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/14
Apartamento estudio completamente amueblado cerca del mar — Royal Life Residence, Long Beach…
$74,756
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/5
Acogedor estudio con vista a la piscina — Patio, Long Beach 🌴🏊Un luminoso y acogedor apartam…
$145,449
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Studio Apartment en un Resort City by the Sea 🌊✨Estudio apartamento en venta en Caesar Resor…
$71,522
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2
Estudio en venta en Caesar Resort — Block Italus (Caesar III) 🌊✨Un acogedor apartamento estu…
$79,554
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este moderno proyecto de vida es notable por su ubi…
$105,261
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir