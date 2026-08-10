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Estudios del mar en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$75,898
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 9/17
Apartamento estudio de 9a planta con vista al mar - Riverside Life, Long Beach 🌊Este apartam…
$103,896
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/13
Situado en la zona de Iskele Long Beach, el proyecto Bellagio es uno de los notables proyect…
$127,385
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 22/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$150,465
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$81,791
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este moderno proyecto de vida es notable por su ubi…
$105,261
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 7/14
Cozy Sea View Studio in Royal Life Residence 🌊☀️Un luminoso y acogedor apartamento estudio e…
$75,087
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 10/14
Sea View Studio on the 10th Floor in Royal Life Residence 🌊☀️ A bright studio apartment i…
$82,897
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Estudio 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
FOUR SEASONS LIFE III Northern Cyprus Iskele Bogaz Exclusivo complejo de playa con acceso di…
$221,430
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 25/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$152,004
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 5/17
Apartamento estudio con vista al mar en Riverside Life, Long Beach 🌅Un apartamento estudio c…
$101,708
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
studio   54 m ² with ragant income and reverse ransom. The best offer   for investors: 25 y…
$163,099
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
$142,054
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Estudio en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 11
studio, 46 ​​sq.m, balcony 8 sq.m. Everything in the finish:   built-in kitchen, half-stone,…
$114,460
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/13
El apartamento es unm ö bliert   Con cocina y baño equipados y una terraza con piscina y vis…
$80,641
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Estudio en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/11
Studio in the house Alexius, 51 sq.m, balcony 8.2 sq.m. Everything is given in the finish:  …
$149,054
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1
$223,447
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1
"La casa de tus sueños, a tu manera: ¡Opciones de financiamiento flexibles que te dan priori…
$223,447
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1
"La casa de tus sueños, a tu manera: ¡Opciones de financiamiento flexibles que te dan priori…
$223,447
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/9
¿Puedes comprar un lugar en el paraíso? Tal vez, pero no un lugar, ¡sino apartamentos cómodo…
$76,495
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