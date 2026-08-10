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Estudios en la montaña en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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8 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/13
Situado en la zona de Iskele Long Beach, el proyecto Bellagio es uno de los notables proyect…
$127,385
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este moderno proyecto de vida es notable por su ubi…
$105,261
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Situado en el desarrollo rápido de İskele – Bahía de Chipre Septentrional, Lagoon Verde es u…
$158,329
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
$142,054
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Estudio en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 11
studio, 46 ​​sq.m, balcony 8 sq.m. Everything in the finish:   built-in kitchen, half-stone,…
$114,460
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/9
¿Puedes comprar un lugar en el paraíso? Tal vez, pero no un lugar, ¡sino apartamentos cómodo…
$76,495
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