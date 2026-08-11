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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/9
Situado en Yeni Iskele, Alexius Pool Apartments es una gran base para explorar la ciudad.Dur…
$46
por noche
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