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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Trikomo, Chipre del Norte

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Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room en Trikomo, Chipre del Norte
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Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/9
Situado en Jeni Iskel, Alexius Pool Apartments es una excelente base para explorar la ciudad…
$1,039
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