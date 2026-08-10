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Áticos del mar en Venta Trikomo, Chipre del Norte

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45 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$198,087
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 14/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$284,162
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 8/7
Vista al mar de lujo Ático con gran terraza techo — Park Residence 🌊✨Un exclusivo ático de 1…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 3/4
Propiedades en un Complejo Cerca del Mar en İskele Chipre del Norte Chipre es una de las isl…
$810,181
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$628,922
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$290,093
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Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$570,941
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Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$155,965
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Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 482 m²
Piso 28/28
Elegante inmobiliaria en un proyecto de concepto hotelero en el norte de Chipre İskele La t…
$2,29M
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 7/7
Elegante inmueble cerca del mar en el norte de Chipre İskele İskele es una de las regiones f…
$402,181
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 11/11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$909,856
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$195,637
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con abundantes comodidades en Ötüken İskele Chipre es la tercera…
$300,203
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$225,371
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
Piso 12
Inmuebles con Vistas al Mar a Poca Distancia de la Playa en el Norte de Chipre Long Beach Es…
$2,33M
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Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 711 m²
Piso 12/31
Apartamentos en el norte de Chipre İskele en un complejo similar a un hotel en Long Beach Lo…
$1,60M
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$447,417
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 19/10
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en el norte de Chipre İskele Situado en el lad…
$280,212
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 2
Pisos con Alto Potencial de Ingresos por Alquiler en Iskele Norte de Chipre Iskele se encuen…
$437,211
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta en el norte de Chipre İskele İskele, una zo…
$285,470
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$194,094
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$303,746
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Ático Ático 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con abundantes comodidades en Ötüken İskele Chipre es la tercera…
$167,289
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 9/10
Propiedades a poca distancia del mar en el norte de Chipre İskele İskele está situado en la …
$393,490
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 9/9
Pisos elegantes a poca distancia de la playa en el norte de Chipre İskele İskele (Trikomo) s…
$364,174
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$294,542
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$226,407
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo seguro en İskele Boğaz İskele, …
$191,137
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