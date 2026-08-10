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Casas del mar en Venta en Trikomo, Chipre del Norte

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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas a la montaña y al mar en İskele Boğaz İskele es una hermosa ciudad del nor…
$624,105
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Casa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al mar en el norte de Chipre İskele Chipre es la tercera isla más grande …
$504,063
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Número de plantas 2
Villas a Poca Distancia del Mar en Iskele Chipre del Norte Situada en la costa oriental de C…
$549,151
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Casa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 256 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al puerto deportivo en el norte de Chipre Yeni Erenköy Las villas se encue…
$709,850
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Casa grande 8 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa grande 8 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 527 m²
En primer lugar, queríamos dar información sobre el arquitecto que diseñó el proyecto especi…
$2,89M
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