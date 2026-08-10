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Apartamentos con piscina en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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áticos
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estudios
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1 habitación
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/17
Apartamento totalmente amueblado 2+1 Vista Mar en Riverside Life 🌊🌴Un apartamento elegante y…
$208,066
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Estudio con Niche Durmiente y Vista de Piscina en Caesar Resort III 🌴🏊Un elegante apartament…
$87,537
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Studio in Park Residence cerca de Long Beach - inmuebles en North Cyprus junto al marLa prop…
$107,935
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Studio with sea views for sale in Royal Life Residence, Long Beach, IskeleFully furnished st…
$73,289
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/11
Un acogedor apartamento estudio está disponible para la venta en Caesar Resort, Aspasianus B…
$60,260
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 5
Amplia 2+1 Apartamento con Dos Baños — Caesar Resort VI 🌴🌊Un luminoso apartamento 2+1 en Cae…
$123,411
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1
Asequible 1+1 Apartamento en Caesar Resort VI 🌴☀️Un apartamento de 1 dormitorio está disponi…
$70,526
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento de tres dormitorios en Caesar Resort 6 - Propiedad de Chipre septentrional junto…
$213,205
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/13
Amplio apartamento 2+1 en Edelweiss — 130 m2 de Comfort 🌴✨Un amplio apartamento de 2 dormito…
$176,491
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ampliamente amueblado 2+1 en planta baja — Caesar Resort IV 🌴🌊Un apartamento acogedor y tota…
$130,430
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 10
Amplio apartamento 2+1 en la 10a planta en Caesar Resort VI 🌊☀️Un amplio apartamento de 2 do…
$118,885
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Finca propiedad Chipre: moderno apartamento de 3 dormitorios en un nuevo complejo residencia…
$205,210
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Dream Studio en Courtyard Long Beach en IskelVenta elegante área de estudio de 52 m2 en uno …
$113,265
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 6
Apartamento estudio completamente amueblado en Caesar Resort — Long Beach 🌊Un acogedor apart…
$73,746
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2
Cozy 1+1 Apartamento con entrada privada en Royal Sun Residence 🌴☀️Un cómodo apartamento de …
$119,930
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 9/17
Luminoso apartamento en una planta alta en Riverside Life 🌊🌿Un moderno apartamento de 1 dorm…
$155,641
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Piso 24/27
Grand Sapphire — luxury project by the sea in Iskele🏙️🌊 Grand Sapphire Resort&Residences—one…
$269,887
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Two-Storey 2+1 Adosado en Royal Sun 🌊🏡Venta: acogedora casa adosada de dos plantas en el Roy…
$210,130
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/9
Residencia de Vida en Mar Bloque de Shell ← 2+1 🌊Venta: apartamento en el complejo Sea Life …
$138,274
VAT
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este proyecto de vida privado combina un concepto a…
$138,113
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/9
1+1 Apartamento Cerca de Long Beach - Residencia Sea Life 🌊🏖1+1 apartamento en Sea Life Resi…
$86,596
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 8/7
Vista al mar de lujo Ático con gran terraza techo — Park Residence 🌊✨Un exclusivo ático de 1…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 4
1+1 en el moderno Caesar Resort V 🌴🌊Venta: apartamento en Caesar Resort V, Block Marcellus —…
$92,186
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 9
Acogedor estudio en el noveno piso — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Un luminoso y acogedor a…
$70,255
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Finca propiedad Chipre: exclusivo 2+1 ático con título en Caesar Resort 1 (Iskele, Long Beac…
$226,530
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Cozy Studio Sólo 5 minutos de Long Beach 🌴🌊Apartamento en venta en el Royal Sun Residence co…
$72,105
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Designer Studio en Caesar Resort II — Listo para entrar 🌴✨Un elegante apartamento estudio es…
$62,682
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2
Apartamento totalmente amueblado 2+1 en Caesar Resort — Long Beach 🌊Un amplio apartamento 2+…
$127,515
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 3
Piscina & Panteón Ver — En el corazón del César Resort III 🌴🏛🌊Venta: apartamento en Caesar R…
$132,856
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