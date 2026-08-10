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Apartamentos del mar en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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áticos
67
apartamentos de varios niveles
5
estudios
204
1 habitación
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224 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$198,087
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/17
Apartamento totalmente amueblado 2+1 Vista Mar en Riverside Life 🌊🌴Un apartamento elegante y…
$208,066
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
VAT
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/31
Apartamento en Grand Sapphire Resort 🌊✨Un elegante apartamento de 1 dormitorio está disponib…
$184,589
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 14/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$284,162
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 3/10
Propiedades a poca distancia del mar en el norte de Chipre İskele İskele está situado en la …
$270,380
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Piso 24/27
Grand Sapphire — luxury project by the sea in Iskele🏙️🌊 Grand Sapphire Resort&Residences—one…
$269,887
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/10
Apartamentos con estilo en un complejo cerca del mar en el norte de Chipre İskele Chipre ti…
$151,247
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 9
Pisos elegantes a poca distancia de la playa en el norte de Chipre İskele İskele (Trikomo) s…
$431,273
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en las Famosas Playas del Norte de Chipre en İskele La renombrada zona de playa…
$141,077
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 6
Inmuebles con Vistas al Mar a Poca Distancia de la Playa en el Norte de Chipre Long Beach Es…
$295,808
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este proyecto de vida privado combina un concepto a…
$138,113
VAT
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 8/7
Vista al mar de lujo Ático con gran terraza techo — Park Residence 🌊✨Un exclusivo ático de 1…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 3/4
Propiedades en un Complejo Cerca del Mar en İskele Chipre del Norte Chipre es una de las isl…
$810,181
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 12/28
Elegante inmobiliaria en un proyecto de concepto hotelero en el norte de Chipre İskele La t…
$213,012
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/5
Elegantes apartamentos cerca de la playa en İskele Chipre del Norte İskele parece una zona …
$196,229
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$75,898
VAT
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$170,118
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 2/5
Apartamentos en las Famosas Playas del Norte de Chipre en İskele La renombrada zona de playa…
$159,268
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$163,267
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Piso 2/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$280,944
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 10/14
1+1 Apartamento en planta alta con vistas parciales al mar — Royal Life Residence, Long Beac…
$111,888
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Número de plantas 14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$117,258
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$628,922
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/7
Cozy Sea View 1+1 Apartamento — Park Residence, Long Beach 🌊🌴Un luminoso y acogedor apartame…
$114,184
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos de inversión en un complejo en el norte de Chipre İskele Chipre es la tercera i…
$150,140
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/17
2-Bedroom Apartment with Sea View in Riverside Life, Long Beach 🌅 A spacious fully furnis…
$189,136
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 9/17
Apartamento estudio de 9a planta con vista al mar - Riverside Life, Long Beach 🌊Este apartam…
$103,896
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 7
Acogedor 1+1 Apartamento en la séptima planta en Caesar Resort I con vista parcial al mar 🌊☀…
$89,314
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 11/13
Apartamento Amueblado con Vista al Mar en İskele Long Beach İskele ha sido una de las region…
$571,826
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