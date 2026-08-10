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Apartamentos en la montaña en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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áticos
67
apartamentos de varios niveles
5
estudios
204
1 habitación
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148 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$198,087
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 14/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$284,162
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$263,477
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 3/10
Propiedades a poca distancia del mar en el norte de Chipre İskele İskele está situado en la …
$270,380
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 3/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$273,913
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 9
Pisos elegantes a poca distancia de la playa en el norte de Chipre İskele İskele (Trikomo) s…
$431,273
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/9
Residencia de Vida en Mar Bloque de Shell ← 2+1 🌊Venta: apartamento en el complejo Sea Life …
$138,274
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 6
Inmuebles con Vistas al Mar a Poca Distancia de la Playa en el Norte de Chipre Long Beach Es…
$295,808
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este proyecto de vida privado combina un concepto a…
$138,113
VAT
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo cerca de la playa en İskele, norte de Chipre Los apartamentos es…
$186,076
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 2
Apartamentos céntricos en Iskele, Chipre del Norte Iskele es una de las ciudades más singula…
$169,626
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/5
Elegantes apartamentos cerca de la playa en İskele Chipre del Norte İskele parece una zona …
$196,229
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$158,143
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$170,118
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$163,267
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Piso 2/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$280,944
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 10/14
1+1 Apartamento en planta alta con vistas parciales al mar — Royal Life Residence, Long Beac…
$111,888
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Número de plantas 14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$117,258
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 10/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$628,922
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo cerca de la playa en İskele, norte de Chipre Los apartamentos es…
$249,161
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$245,360
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 8/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$113,174
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$290,093
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 1/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$195,637
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 2/14
Propiedades con estilo en un complejo in situ en el norte de Chipre İskele İskele es una reg…
$229,994
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/13
Pisos en İskele Long Beach con Pintorescas Vistas al Mar. Gazimağusa es una de las mayores z…
$183,156
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo seguro en İskele Boğaz İskele, …
$245,683
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$234,309
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$210,478
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Apartamentos céntricos en Iskele, Chipre del Norte Iskele es una de las ciudades más singula…
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