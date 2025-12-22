Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefkosa
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Lefkosa, Chipre del Norte

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 4
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$315,066
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lefkosa, Chipre del Norte

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir