Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefkosa
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Lefkosa, Chipre del Norte

Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 1 habitacion en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitacion
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 4
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$315,066
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lefkosa, Chipre del Norte

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir