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Estudios cerca del club de golf en venta en Lefkoniko, Chipre del Norte

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Estudio en Lefkoniko, Chipre del Norte
Estudio
Lefkoniko, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/12
Nuevo proyecto en el norte de Chipre en la acogedora y pacífica ciudad de Gechitkale. Esta z…
$74,749
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