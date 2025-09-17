Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lapithos
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Lapithos, Chipre del Norte

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Lapithos, Chipre del Norte
Villa
Lapithos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$317,613
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir