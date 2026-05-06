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Áticos con piscina en Venta Lapithos, Chipre del Norte

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Ático Ático 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Piso 2
Exclusivo 2+1 Ático en Lapta Silencioso Mar Abierto & Montaña VistasUbicación: Lapta (en fre…
$546,337
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