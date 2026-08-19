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Locales comerciales en venta en Lapithos, Chipre del Norte

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Propiedad comercial 500 m² en Lapithos, Chipre del Norte
Propiedad comercial 500 m²
Lapithos, Chipre del Norte
Área 500 m²
Restaurante en Lapte Restoran Altın Inci. ¡Lapta llamará atención!En venta es un restaurante…
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