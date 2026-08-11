Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Estudio

Alquile estudios por día en Iskele District, Chipre del Norte

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
UP UP
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/9
Situado en Yeni Iskele, Alexius Pool Apartments es una gran base para explorar la ciudad.Dur…
$46
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Realting.com
Ir