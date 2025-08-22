Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Terraza

Casa en condominio con Terraza en venta en Iskele District, Chipre del Norte

2 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Sobre el Proyecto: Ubicado a solo 10 minutos de la playa en Bahçeler, Yeni İskele, Terra Li…
$185,634
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bogazi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Sobre el Proyecto: A pocos minutos a pie de la playa en Yeni Boğaziçi, NEO Residence ofrece…
$276,667
Dejar una solicitud
