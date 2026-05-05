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Casa en condominio del lago en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
QUERENCIA RESORT RESIDENCIA 180°Wellness Luxury Residence Europe-wide Su socio alemán en el …
$310,079
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Agencia
ISB Global Immobilien
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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