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Estudios con Terraza en venta en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

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Estudio 1 habitación en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 9/13
Un gran estudio con una superficie de 48 metros cuadrados en el noveno piso del complejo ter…
$161,108
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Parámetros de las propiedades en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

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