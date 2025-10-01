Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Guzelyurt
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Guzelyurt, Chipre del Norte

Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 76 m² en Morphou, Chipre del Norte
Tienda 76 m²
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 76 m²
Piso 1/4
Tiendas de Nueva Construcción Cerca de la Universidad y la Carretera Arterial en Guzelyurt K…
$127,761
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir