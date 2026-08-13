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Villa de 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa de 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
🏡 Alquiler de villa 4+1 en el norte de Chipre en Caesar Cliff - propiedad premium por el mar…
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Villa de 3 habitaciones en Trimithi, Chipre del Norte
Villa de 3 habitaciones
Trimithi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
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