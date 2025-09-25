Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Girne District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Hotel

Arrendamiento a largo plazo hoteles en Girne District, Chipre del Norte

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 000 m² en Agios Georgios, Chipre del Norte
Hotel 1 000 m²
Agios Georgios, Chipre del Norte
Área 1 000 m²
Piso 3/3
🌴 Seafront Boutique Hotel 🌊 Una operación bien establecida y rentable, lista para continuar …
$6,734
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir