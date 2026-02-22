Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Agios Epiktitos, Chipre del Norte

Apartamento 1 habitacion en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
$42,032
Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$78,171
Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$78,171
Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
$106,433
Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$82,380
